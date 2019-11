Prima sconfitta per il Palermo, il Savoia espugna il "Barbera" - La diretta

96': E' FINITA! PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO PER IL PALERMO!

86': Forcing del Palermo, Savoia però che regge e non si scopre più di tanto

75': SAVOIA IN VANTAGGIO! DIAKITE'! Contropiede fulminante del Savoia, Diakitè scappa tutto solo e in uscita batte Pelagotti con un sinistro chirurgico

70': Espulso Ficarrotta! Fallo di reazione da parte del giocatore palermitano su Oyewale

58': Il Palermo sbatte ancora contro il muro del Savoia, la squadra rosanero non riesce a trovare la giocata giusta per arrivare in porta

51': Diakitè del Savoia va ad un passo dal gol, palla in mezzo e il calciatore di testa mette di poco a lato

46': Inizia il secondo tempo

45': Tensione in campo, si sta giocando più a "calci" che a calcio

43': Il Palermo cerca di chiudere in avanti un primo tempo decisamente complicato

38': Clamorosa occasione per il Savoia, sugli sviluppi di un angolo quasi un rigore in movimento per Rondinella che spara in curva da ottima posizione

26': Ritmi bassi, il Palermo non riesce ancora a trovare il bandolo della matassa. Match spigoloso

18': Savoia che prova a colpire in contropiede ma la squadra campana sciupa una ghiotta occasione di ripartenza.

6': Annullato un gol al Palermo, offside (dubbio) di Ricciardo

1': PARTITI! Palermo già pericoloso, Felici si invola e conclude in porta, salva il portiere del Savoia.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici. A disposizione: Fallani, Accardi, Ambro, Rizzo Pinna, Santana, Ferrante, Lucera, Mauri, Langella.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

SAVOIA (3-5-2): Coppola; Dionisi, Guastamacchia, Poziello; Oyewale, Tascone, Gatto, Osuji, Rondinella; Cerone, Scalzone. A disposizione: Prudente, Giunta, Romano, Cavucci, Riccio, Laino, D’Auria, Paudice, Diakite.

Allenatore: Carmine Parlato.

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese).

