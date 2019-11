Il nuovo stadio di Palermo, Mirri: "È un'idea, ma noi siamo pronti"

Prima la promozione in serie C e poi l’ammodernamento dello stadio “Renzo Barbera” e la costruzione di un centro sportivo all’avanguardia. Non solo campo dove i rosanero stanno ottenendo risultati straordinari, il nuovo Palermo cresce e spera di fare passi in avanti anche per quanto concerne le infrastrutture.

Quella di ammodernare lo stadio “Barbera” è una idea interessante che potrebbe concretizzarsi nel futuro prossimo. Un’idea, una suggestione di ristrutturazione dello stadio arriva da una riproduzione grafica in modalità tridimensionale del piano di restyling realizzato dal noto architetto palermitano, Angelo Armanno che tramite mediagol.it ha dato un’idea di quello che potrebbe essere il nuovo Barbera.

“E’ una suggestione, una idea ma non un progetto – ha precisato il presidente Dario Mirri a gds.it – utilissime per capire cosa voglia fare il Comune della Favorita e se renderà realizzabile il centro sportivo. Noi siamo pronti”. La società quindi è già pronta, ammodernare il Barbera e renderlo uno stadio idoneo ai parametri del calcio moderno, è un obiettivo già ben preciso.

Passo dopo passo, anche perché il sogno di Mirri è quello di costruire un centro sportivo all’avanguardia e che possa quindi rappresentare una vera casa dello sport. Non solo calcio, ma una cittadella fruibile a tutti. Non solo campo e vittorie consecutive, il Palermo guarda già avanti.

© Riproduzione riservata