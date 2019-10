il Palermo Calcio a 5 si aggiudica il derby contro gli Eihtyniners

Il Palermo Calcio a 5 supera l’esame più importante di questo inizio di stagione e cala un sontuoso poker in campionato. Vittoria di peso specifico incalcolabile, quella ottenuta dai rosanero al "Trinakria " contro il Palermo Futsal Eightyniners, uno degli avversari più agguerriti nelle ultime stagioni per il sodalizio palermitano, capace di ribaltare una situazione che si era davvero complicata nel primo tempo. Ma alla fine, il carattere del team di mister Zapparata e le doti tecniche dei protagonisti più attesi hanno fatto la differenza nei momenti decisivi della partita.

Vantaggio per gli avversari guidati dal tecnico Del Bosco nei primi minuti, dopo un giro difensivo non perfetto dei rosanero che tuttavia, grazie al consolidato asse Casamento-Bongiovanni, riescono a rialzare la testa: recupero palla e assist perfetto di "Bongio" per il pivot Casamento che supera con freddezza il portiere avversario. Il sorpasso del Palermo Calcio a 5 avviene poco dopo con una palla persa banalmente dagli Eightyniners che spiana la strada a Baucina: tocco chirurgico sull’uscita del portiere e vantaggio ospite. Ma i padroni di casa non ci stanno e trovano il pareggio grazie a un tiro libero preciso di Basile che non lascia scampo all'estremo difensore rosanero Costanzo.

In avvio di ripresa il Palermo ha a disposizione un calcio di rigore ben guadagnato da Casamento: dal dischetto va capitan Messeri che è glaciale nel trovare ancora una volta il gol in trasferta, dopo quello realizzato a Salemi. Poco dopo, però, i rosa si addormentano in difesa e concedono a De Lisi una conclusione che il giovane talento gialloblu trasforma nella rete del 3-3.

Gara che fa fatica a trovare un padrone, Corso sbatte sul volo di Costanzo prima di un calcio di punizione per il Palermo Calcio a 5: Bongiovanni vede un varco nella porta di casa e lo infila con precisione chirurgica (quinto gol in cinque partite ufficiali per "Bongio"). Gara tiratissima fino all'ultimo respiro con gli Eightyniners che trovano il 4-4 in virtù del rigore trasformato da Basile.

Finale caldissimo, il Palermo Calcio a 5 però ha qualcosa in più e vince la partita. Ancora una splendida combinazione tra Bongiovanni e Casamento porta quest’ultimo ad aprire il piattone e a metterla sul secondo palo, per il gol del 5-4. Padroni di casa di nuovo all’assalto, stavolta l’acuto non c’è perchè i rosa recuperano palla e Mineo è preciso nel mettere la palla nella porta vuota per il definitivo 6-4.

Il quarto acuto nel campionato di C2 consente ai rosanero di allungare in testa alla classifica. Sabato prossimo altro derby per il Palermo Calcio a 5 che si giocherà con il Resuttana San Lorenzo la qualificazione in Coppa Sicilia.

© Riproduzione riservata