Palermo Calcio a 5 inarrestabile, 8-0 al San Gregorio Papa ed è primato

Terza vittoria consecutiva per la formazione guidata da Roberto Zapparata, che archivia con un perentorio 8-0 la pratica San Gregorio Papa. Quattro gol per tempo e porta inviolata per i rosanero che ora volano da soli in testa alla classifica lanciando un chiaro messaggio a tutte le sue antagoniste.

Pronti via è il pivot Marco Casamento ad aprire le danze del match con una gran conclusione di destro, chirurgica e forte al punto giusto per battere l'estremo difensore Puntaloro. Gli ospiti provano a far girare il pallone per cercare il varco, ma è davvero difficile perforare il quintetto del Palermo, che copre con ordine e non disdegna la ricerca della ripartenza veloce e manovrata con qualità.

Casamento cerca ma non trova il raddoppio, al suo posto entra capitan Messeri che però non riesce ad incidere come suo solito. A incanalare la partita sul binario giusto ci pensa Danilo Bongiovanni che, approfittando del nervosismo degli avversari, sale letteralmente in cattedra trascinando i suoi compagni. Nei cinque minuti finali sono tre i tiri liberi in favore del Palermo: conclusioni perfette, Puntaloro sempre battuto e rosa che vanno all’intervallo in vantaggio per 4-0, mentre il San Gregorio perde il suo capitano Bruno per doppia ammonizione.

In avvio di ripresa ci si aspetta la reazione della formazione ospite, mister Zapparata lo sa e ordina attenzione alla sua squadra. Il Palermo esegue prima di chiudere la partita, sempre con ordine e intelligenza. La quinta rete rosanero è da manuale del futsal: rinvio rasoterra del portiere Costanzo, sponda di Casamento e tiro vincente di Bongiovanni. Il poker del numero 10 si impreziosisce ancora si più con l’assist, che arriverà qualche minuto dopo, per Casamento. La festa del Palermo Calcio a 5 si completerà poco dopo con la settima rete firmata ancora da Casamento. A siglare il definitivo 8-0 per i rosanero sarà il neo entrato "Spillo" Lo Iacono.

