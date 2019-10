Vecchio Palermo, l'offerta di Zamparini non basta: fallimento vicino

Il fallimento dell'Us Città di Palermo si avvicina sempre di più. Come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia oggi in edicola, i 10 milioni offerti dalla famiglia Zamparini potrebbero non bastare. Secondo l'amministratore giudiziario del "Vecchio Palermo", la cifra messa sul piatto non sarebbe sufficiente.

Il commercialista Giovanni La Croce ha manifestato al Tribunale palermitano tutti i suoi dubbi sulla proposta presentata da Andrea Zamparini, figlio dell'imprenditore friulano. I soldi, insomma, non basterebbero. La Croce ha quindi sollecitato una nuova proposta.

L'articolo completo nell'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE