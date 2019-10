I tifosi del Licata pronti ad "invadere" Palermo per la sfida del "Barbera"

“Tutti a Palermo”. I tifosi del Licata si mobilitano per la trasferta più importante degli ultimi anni, quella di domenica al Barbera. Biglietti del settore ospiti presi d’assalto e voglia di esserci a tutti i costi, anche perché quello di domenica pomeriggio è uno scontro d’alta classifica, considerato che il Licata è quinto. Saranno 1100 circa i tifosi del Licata che raggiungeranno il “Barbera” per assistere al derby contro il Palermo, und derby dal sapore speciale, considerato che il Palermo per i fans agrigentini rappresenta una seconda fede calcistica e negli d’oro dei rosa in serie A, tantissimi licatesi avevano anche l’abbonamento al Barbera per assistere alle partite casalinghe del Palermo che fu.

Il Licata, al contrario di tante altre compagini della serie D, ha comunque una storia importante e con delle parentesi prestigiose come i due campionati in B con Zeman allenatore.

Domenica sarà l’occasione per tornare a splendere dopo tanti anni di buio e anonimato, un’occasione ghiotta di tornare a calcare un campo prestigioso come quello del Palermo, una partita che manca da 18 anni, visto che l’ultima volta fu in C, nel campionato 1990/1991, vittoria del Palermo a Licata per 2-0 e pareggio per 0-0 alla Favorita. Domenica quindi cornice di grande pubblico, più di ventimila spettatori e tanti licatesi che per un pomeriggio ripenseranno ai tempi d’oro.