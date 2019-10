Biancavilla-Palermo: sport, musica e divertimento a Tgs Studio Stadio

Ingranata la sesta, il Palermo non vuole fermarsi e prova a conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato. Ci tenterà sul campo del Biancavilla, la squadra che ha eliminato dalla Coppa Italia i rosanero. Per il Palermo una doppia chance: la rivincita e soprattutto la possibilità di consolidare il primato in classifica per continuare la corsa verso la promozione.

La partita Biancavilla-Palermo sarà seguita a partire dalle 14,45 da Tgs Studio Stadio su TGS (canale 15 del digitale terrestre). Nel talk show condotto da Salvatore Fazio e Cinzia Gizzi si tiferà per il Palermo auspicando il Settebello con una formazione in studio che avrà una predominante presenza rosa, quella delle donne: saranno ospiti miss Città di Palermo Noemi Scattarreggia, la gastronoma Teresa Armetta, il medico Nadia Faldetta, il chitarrista Sergio Munafò e Giovanni Tinervia della scuola calcio Adelkam.

In collegamento dal Gds Live Giovanni Villino. Spazio ai telespettatori che potranno inviare i loro commenti attraverso i social e whatsapp alla chat 335.1356928. I messaggi più belli saranno letti da Marianna Bonanno.

© Riproduzione riservata