Il Palermo brilla anche in amichevole, 9-1 al Calcio Popolare

Anche in amichevole il Palermo vince e convince. Nove gol al Calcio Popolare e altre note positive per il tecnico Rosario Pergolizzi. 9-1 il punteggio finale al “Pasqualino” di Carini. Il Palermo ha giocato una buona gara dimostrando di potersi adattare anche ad altri sistemi di gioco. Sugli scudi sempre Ricciardo, autore di una doppietta. Si rivede anche Rizzo Pinna che ha anche segnato.

Pergolizzi ha provato diversi moduli dal 4-3-3 al 4-3-1-2 e poi anche 4-2-3-1, dando anche spazio ai recuperati Mauri e Santana che saranno quindi nuovamente arruolabili. Il Palermo quindi cresce e lavora bene in vista del prossimo match di campionato che sarà domenica a Biancavilla, Pergolizzi probabilmente cambierà poco in formazione, considerato che l’undici di partenza potrebbe essere quello che ha sconfitto domenica scorsa in casa la Cittanovese.

Intanto è polemica sul divieto di trasferta ai tifosi rosanero, il gruppo organizzato della curva Nord 12 ha pubblicato un post contro la decisione di vietare la trasferta ai tifosi del Palermo residenti in città o in provincia: “Con sconcerto prendiamo atto dell'ennesimo divieto imposto in merito alla trasferta di Biancavilla – si legge - l’incapacità o la mancanza di volontà per trovare soluzioni alternative e permettere alla nostra tifoseria di assistere alla partita è palese. C'era tutto il tempo necessario, da quando é uscito il calendario, per spostare l'incontro in un altro stadio o campo che sia”.

