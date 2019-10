Calcio a 5, il San Gregorio Papa vince il campionato di serie C2

Il San Gregorio Papa comincia vincendo il campionato di calcio a 5 di serie C2, girone A 2019-20: gli uomini di Mister Muliello e Mister Sciabica espugnano il campo della matricola Città di Marsala con il punteggio di 4-5.

Match combattuto ed in equilibrio per tutta la sua durata, dove a spuntarla sulla fisicità e sulla veemenza, spesso ai limiti del consentito, dei locali sono stati i nervi saldi, la maggiore classe e l’esperienza dei palermitani.

Nei minuti iniziali le squadre si studiano. I biancorossi, su un terreno di dimensioni al limite del regolamento, fanno fatica a realizzare le loro trame di gioco, e così ecco arrivare il vantaggio marsalese. La reazione ospite è immediata: prima Parisi, poi Gangi Chiodo, ribaltano il risultato.

Il Marsala agguanta il pari su punizione; ma ci pensa Parisi a mandare al riposo il SGP sul 2-3. Al rientro in campo gli ospiti si chiudono bene, e colpiscono di rimessa con Sarcì (2-4). I biancoazzurri non vogliono perdere l’imbattibilità casalinga in campionato che dura dalla scorsa stagione, e buttando il cuore oltre l’ostacolo, prima accorciano le distanze e poi agguantano il pari.

Quando l’inerzia della partita sembra a favore dei marsalesi, un lampo improvviso di Gangi Chiodo riporta i suoi in vantaggio. Sul 4-5 il Città di Marsala assedia gli avversari, ma il fortino del SGP regge, ed al triplice fischio sono i palermitani a fare festa. Buona la direzione del Sig. Caico da Agrigento, bravo a tenere in pugno l’incontro nei momenti più caldi.

