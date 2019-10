Il Palermo dei primati: in vetta alla classifica e in testa nel fair play

È un Palermo primo in diverse classifiche: a punteggio pieno nel girone I, è in vetta nel fair play con solo sei ammonizioni per i rosanero in cinque gare.

Lancini e Martinelli, con due gialli a testa, sono i più "cattivi" e il centrale, come ricorda Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stato il primo ad essere ammonito dall‘arbitro in campionato, nella gara d'esordio a Marsala.

Il Biancavilla è l'unica squadra a mantenersi sotto la doppia cifra con sette ammonizioni e un'espulsione per doppio giallo e c'è chi supera quota venti, come il Marina di Ragusa con venti ammoniti e un rosso diretto o il Corigliano con ventuno ammonizioni, tre espulsioni per doppia ammonizione e tre espulsioni dirette.

