Messina-Palermo, dopo la partita torna "Calcio d'Angelo": domande e commenti con Morello

Anche se solo in Serie D, si gioca una partita d'altri tempi oggi tra Messina e Palermo. E al termine della gara, che fino a pochi anni fa era un derby del massimo campionato, tornerà "Calcio d'Angelo", un quarto d'ora di analisi della gara e soprattutto di confronto con i tifosi in diretta. L'appuntamento, come ogni domenica, è alle 17,20 sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, ma sarà possibile seguirlo anche sul sito internet del quotidiano.

Protagonista il giornalista Angelo Morello che ripercorrerà le fasi salienti del match e commenterà il risultato e la prestazione dei rosanero interagendo con i lettori. Sarà dunque possibile confrontarsi a caldo sull’esito della gara, scrivendo il proprio commento o la propria domanda.

Ad affiancare Morello ci sarà il giornalista Dario Pasta che leggerà i commenti dei tifosi e offrirà altri spunti di dibattito in diretta.

