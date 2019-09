Palermo, ancora disagi su Eleven Sports: difficoltà nel vedere la partita

Vedere una partita del Palermo in televisione sta diventando una vera e propria impresa, almeno per una parte della tifoseria. Eleven Sports, infatti, continua ad avere problemi, proprio come era successo per l'incontro contro il Roccella la settimana scorsa.

Anche questa volta, molti utenti abbonati stanno vedendo con grossi disagi o non stanno vedendo affatto la partita contro il Marina di Ragusa. Qualcuno, come scrivono sui social, non ha visto nemmeno i gol. Lamentele anche sui continui e certe volte inutili replay, mandati durante le azioni offensive, spezzando quindi il ritmo.

E così i tifosi hanno preso d'assalto le pagine Facebook sia di Eleven Sports che del Palermo, col club che già la scorsa volta ha dovuto comunicare ai propri followers di essersi attivato per chiedere lumi all'emittente

© Riproduzione riservata