Roccella-Palermo: sport, musica e divertimento a Tgs Studio Stadio

Il Palermo vuole continuare la sua corsa per vincere il campionato e Tgs Studio Stadio sosterrà i rosa anche in occasione della trasferta a Locri, in Calabria, contro il Roccella.

Il talk show condotto da Salvatore Fazio e Cinzia Gizzi seguirà in diretta la gara a partire dalle 14,45 su TGS, canale 15 del digitale terrestre. Insieme al tifo ci saranno musica, comicità e bellezza per trascorrere una coinvolgente domenica pomeriggio davanti alla tv.

Saranno ospiti il duo musicale Calandra, la modella e calciatrice Emanuela Todaro e il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale. In collegamento con il Gds Live dal Motor Show al Conca d'Oro ci sarà Giovanni Villino. Spazio ai telespettatori che potranno dire la loro attraverso i social e attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928.

