Il Palermo non si ferma: tre vittorie su tre, battuto il Roccella

93': E' FINITA! Vince il Palermo, Roccella battuto 2-0.

91': Palermo vicino al terzo gol, palo di Lucera.

86': Il Palermo gestisce palla e non rischia nulla, terza vittoria ormai ad un passo.

77': Palermo vicinissimo al terzo gol, ancora con Ambro che scappa in profondità e incrocia con il sinistro, miracolo del portiere avversario.

70': Ambro mette il sigillo al match: in una mischia in area, dopo una parabola deliziosa di Martin, Ambro si fa trovare pronto e di testa la piazza all'angolino.

64': Grande iniziativa di Kraja che supera un uomo e tira in porta, non si fa sorprendere il portiere del Roccella Scuffia.

60': Esce Santana ed entra Ambro, primo cambio per il Palermo.

57' Roccella ad un passo dal pareggio, Faiello scappa via ed entra in area, conclusione radente che per poco non beffa Pelagotti.

49: Sangarà del Roccella molto pericoloso su una palla scodellata in mezzo, Palermo che non ha iniziato benissimo questo secondo tempo.

47': Roccella subito aggressivo, Maiello mette in mezzo ma Crivello è lesto a rinviare e ad evitare l'intervento sotto porta di un giocatore avversario.

46': Iniziata la ripresa!

45': Finisce il primo tempo con il Palermo in vantaggio per 1-0 a Locri.

43': Il Roccella che sta iniziando a prendere confidenza con il match ma il Palermo in difesa è attento.

37': Circa 500 i tifosi del Palermo presenti oggi a Locri, i fans rosanero stanno supportando la squadra verso il terzo successo consecutivo.

33': Sta giocando molto bene Crivello, che chiude tutti gli spazi.

30': Il Palermo prova a far sfogare il Roccella e a creare gioco per le punte. Rosa che stanno amministrando con sagacia lo score.

27': Come sempre bravo e molto intelligente Ricciardo che gioca per la squadra e fa salire gli esterni.

22': Il Roccella recrimina per un presunto fallo di mano in area rosanero, l'arbitro lascia correre.

19': Rosanero in vantaggio con Doda che va via sul versante di destro, prova un cross che però si rivela un tiro che beffa il portiere avversario.

17': Palla in mezzo per Santana che prova la deviazione di testa, palla però decisamente a lato.

13': Ci prova il Palermo con una palla lunga per Vaccaro che però sbaglia il controllo.

8': Buon inizio del Roccella. I rosa sono ancora troppo timidi. C’è grande caldo a Locri.

4': Grande parata di Pelagotti. Leveque batte un calcio di punizione da posizione laterale e il portiere rosa respinge in angolo. La palla era sbucata dal nulla, Pelagotti l’aveva vista all’ultimo.

1': Si parte, fischio d'inizio tra Palermo e Roccella.

Queste le formazioni ufficiali:

ROCCELLA: 1 Scuffia (cap.), 2 Faiello, 3 Cavallaro, 4 Liviera, 5 Mbaye, 6 La Gamba, 7 Suraci, 8 Osei, 9 Santaguida, 10 Leveque, 11 Pascuzzi.

PALERMO: 1 Pelagotti; 23 Doda, 19 Lancini, 24 Crivello, 27 Vaccaro; 6 Martinelli, 8 Martin, 73 Kraja, 11 Santana (cap.) 75 Felici, 9 Ricciardo.

