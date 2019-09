Accordo con la Lega: tutte le partite del Palermo su Eleven Sports

L’accordo tra Eleven Sports e Lega nazionale dilettanti è arrivato: tutte le partite del Palermo saranno trasmesse in streaming. L'ufficialità arriverà in giornata, dunque, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, anche per la sfida di domenica contro il San Tommaso non dovrebbero esserci problemi.

L'emittente inglese, broadcaster ufficiale della Serie C, prevede due tipologie di abbonamento: mensile (a 4,99 euro per trenta giorni) e annuale (49,99 euro per dodici mesi), acquistabile dal sito web di Eleven Sports e utilizzabile sia sul portale che tramite la app ufficiale, disponibile sia per dispositivi Apple che Android, per smartphone, tablet, computer e smart tv (sebbene non risulti compatibile con i decoder Sky Q e con le tv Samsung).

