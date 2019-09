Marsala-Palermo, Ricciardo sbaglia un rigore: partito il secondo tempo, la diretta

66': Girata di Ficarotta, Marsala vicinissimo al gol.

61': Marsala pericoloso su calcio d'angolo. Il tifo di casa ora si fa sentire.

58': Sembra una fase di stanca del match: preparazione, prima giornata e caldo sono elementi che certamente condizionano i giocatori in campo.

52': Partita bloccata, il Palermo spinge un pò di più ma non crea grossi pericoli.

46': Partito il secondo tempo.

45': Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Marsala e Palermo.

44': Gran tiro da fuori di Martin, di poco a lato di Russo.

43': Continua a spingere il Palermo ma la porta del Marsala sembra stregata. Rammarico per rigore sbagliato.

35': PARATO! RICCIARDO SBAGLIA IL RIGORE! Parata di Russo.

34': RIGORE PER IL PALERMO!

31': Tentativo in area di Manfrè del Marsala, la conclusione a lato della porta rosanero. Pubblico molto caldo, atmosfera degna di un derby. Qualche momento di tensione prima della partita tra i tifosi rosanero e la polizia.

24': Il Palermo spinge ma gli uomini di Pergolizzi non riescono a sfondare.

20': Doppia conclusione di Martinelli, ma para il portiere del Marsala. Da sottolineare il campo di gioco di Marsala, non certo in stile inglese, con parecchie buche in giro per il terreno di gioco.

16': Ancora Monteleone. Colpo di testa verso la porta del Palermo, ma finisce alto.

13': Palermo pericoloso. Salvataggio provvidenziale per il Marsala del portiere russo che blocca la conclusione di Kraja.

7': Giallo per Manfrè del Marsala.

5': Pericolosissimo il Marsala. Spettacolare rovesciata in area di Monteleone, la conclusione però è centrale.

1': Subito pericoloso il Palermo su calcio d'angolo con Lancini. Piatto alto di poco.

Fischio d'inizio per Marsala-Palermo! E' iniziata la stagione dei rosanero!

Il tecnico Rosario Pergolizzi esclude Mario Alberto Santana dall’undici titolare. Marsala imbottito di giocatori palermitani. Spalti gremiti, almeno 2500 i tifosi rosanero arrivati a Marsala per la prima in D dei rosanero.

Ecco le formazioni ufficiali:

MARSALA: 1 Russo, 2 Lo Iacono, 6 Monteleone, 9 Balistreri, 10 Ficarotta, 13 Montuori, 15 Lorefice, 21 Lauria, 23 Rizzo, 25 Manfrè, 27 La Vardera.

A disposizione: 22 Giordano, 7 Erbini, 8 Pucci, 11 Romeo, 17 Ferchichi, 18 Scalisi, 20 Di Chiara, 24 Castrovilli, 30 Ogbebor.

Allenatore: Vincenzo Giannusa.

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Martinelli (cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 33 Langella, 73 Kraja, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 7 Corsino, 10 Rizzo Pinna, 11 Santana, 21 Lucera, 26 Mauri, 27 Vaccaro, 54 Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi

