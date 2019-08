Calcio, anche il Palermo avrà la sua squadra su eSport

Il Palermo ha annunciato la collaborazione con la A.S.D. Cyberground Gaming per il debutto ufficiale del club rosanero nel campo degli eSport, le piattaforme digitali che coinvolgono giocatori di ogni età in ogni parte del mondo. La società rosanero potrà contare su un team di videogiocatori in grado di rappresentare la squadra reale e i colori rosanero all’interno delle più grandi competizioni internazionali, tra singoli giocatori e team professionistici, soprattutto sui giochi di Fifa e Pro Evolution Soccer.

Un fenomeno che appassiona solo in Italia oltre un milione di persone, al punto che già tante società di Serie A come Roma, Sampdoria, Parma, Genoa hanno investito sul settore tesserando giocatori appositamente per i tornei internazionali. Per effetto della collaborazione con Cyberground, realtà già attiva da anni nel settore, il Palermo parteciperà a tornei competitivi di uno contro uno sia su Pes che su Fifa. Saranno avviate attività anche anche nel Pro Club per Fifa e nel dieci contro dieci per Pes. (ANSA).

