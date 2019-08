Palermo, il nuovo speaker del Barbera sarà Giuseppe D'Agostino

Un nuovo speaker per il nuovo Palermo. Sarà il giornalista Giuseppe D'Agostino, storico radiocronista che da anni racconta le gesta dei rosanero in giro per l'Italia, la voce ufficiale del Palermo al Renzo Barbera. A volerlo fortemente è stato il patron Mirri, tifoso doc ed estimatore di D'Agostino.

La nuova "voce" del Barbera esordirà questa sera in occasione del match amichevole tra le vecchie glorie rosanero e il Palermo guidato da mister Pergolizzi. Una sorpresa per i tifosi rosanero che da questa sera torneranno a popolare gli spalti dopo mesi dolorosi e pieni di incognite.

© Riproduzione riservata