Palermo, Dellafiore non sarà tesserato: Martin firma, vicino Comi

Paolo Hernan Dellafiore non sarà tesserato. Il difensore non ha superato il periodo di “prova”, nonostante impegno e sacrificio. Dellafiore è arrivato in ritiro a Petralia Sottana con la speranza di poter essere tesserato e giocarsi quindi le sue chances ma le due settimane in rosanero non hanno convinto ne’ la società e ne’ Pergolizzi.

Chi ha superato invece il “provino” e’ Malaury Martin che oggi ha firmato il contratto che lo lega al Palermo. Il francese, che oggi festeggia il suo trentunesimo compleanno, scrive su Instagram: “Sono molto felice ed onorato di annunciare, il giorno del mio compleanno, di avere firmato l’accordo che mi lega al Palermo”.

In attacco invece si avvicina sempre più Gianmario Comi, 27 anni e tanta esperienza. Nell’ultima stagione ha giocato con la Pro Vercelli segnando 5 gol in 22 partite e sicuramente per la serie D rappresenta un lusso, un rinforzo decisamente importante per Pergolizzi. Entro due giorni potrebbe arrivare la firma e Comi essere quindi a disposizione per la prima partita di campionato a Marsala. Domani intanto rosanero in campo al Barbera per l’amichevole contro le vecchie glorie, orario d’inizio alle 20,30. Da Toni a Miccoli, tanti gli ex rosanero che hanno risposto presente all’appello del Palermo. Venduti più di diecimila biglietti.

© Riproduzione riservata