Il Misilmeri batte il Marineo: è suo il trofeo "Santa Rosalia"

Il Misilmeri battendo per 1-0 il Marineo ha conquistato il primo trofeo "Santa Rosalia", disputatosi a Tommaso Natale. Il gol della vittoria è stato realizzato da Filippone al 30' della ripresa: andato via in contropiede sulla fascia destra, l'attaccante misilmerese ha prima superato il portiere Randazzo, uscito sino al limite del fallo laterale per intercettare il n. 17 avversario, e poi raggiunto in solitaria la linea di fondo si è inventato un'incredibile parabola con palla che attraversa lo specchio della porta e si va ad insaccare nella parte sinistra.

La finale per il terzo posto è stata vinta dal Cus Palermo che ha strapazzato la Cephaledium con un netto 3-0.

