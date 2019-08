Palermo Calcio a 5, Finazzo firma col club rosanero

Altro innesto di qualità per il Palermo Calcio a 5: il club rosanero, infatti, ufficializza l'arrivo di Davide Finazzo.

Il 25enne laterale va a rinforzare l'organico che la società di via Mandalà sta mettendo a disposizione del tecnico Roberto Zapparata, un gruppo caratterizzato dal giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, connubio perfetto per tentare di inseguire un sogno chiamato promozione in C1.

Finazzo è un laterale di spinta che fa della velocità la sua arma migliore: abile a saltare l'uomo e a creare superiorità numerica, il neo calciatore rosanero non disdegna di tanto in tanto la conclusione dalla distanza.

Nonostante la giovane età Finazzo vanta un importante curriculum: 2 anni in C1 con l'United Capaci; quasi raggiunti i playoff in C1 con il Cus Palermo, sino ad arrivare alla sua ultima esperienza con il Mistral Carini in C2, squadra con la quale ha raggiunto una finale playoff.

Quello di Finazzo è il quinto innesto di qualità dell'ASD Palermo Calcio a 5 che va ad aggiungersi agli arrivi dell'esperto estremo difensore Tony Costanzo, del pivot Marco Casamento, del roccioso centrale difensivo Marco Marretta e del giovanissimo laterale Giuseppe Alongi (considerato dagli addetti ai lavori un ottimo acquisto in prospettiva futura).

