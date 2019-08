Alcott chiude al Palermo, non sarà sponsor: "Nessun accordo con Mirri"

Alcott dice no al Palermo. Nunzio Colella, presidente del Gruppo Capri, detentore dei marchi Alcott e Gutteridge, ha momentaneamente escluso la possibilità di essere il main sponsor della squadra rosanero.

“Non c’è una trattativa concreta e non ho nessun accordo con Mirri per fare da main sponsor. Noi volevamo il club e non c’è stata questa opportunità, ma ci fa piacere che l’abbia colta Mirri. Ormai per noi è una storia finita. E per il momento non c’è alcuna possibilità neanche per fare da sponsor“.

Nei giorni scorsi erano stati avviati contatti ma stando a quanto ha spiegato Colella nei giorni scorsi, il confronto non ha avuto un seguito: “Ci hanno chiesto 300mila euro, improponibile per una squadra di D”.

© Riproduzione riservata