Si presenta il nuovo Palermo, domani la conferenza stampa in diretta su Tgs

Il nuovo Palermo si presenta e per l'occasione Tgs (canale 15 del digitale terrestre) seguirà in diretta la conferenza stampa in programma domani alle 10.30 allo stadio Renzo Barbera.

Uno sforzo per l'intero gruppo del Giornale di Sicilia che sarà presente in viale del Fante con GDS Live e racconterà minuto dopo minuto tutti i momenti dell'incontro che ufficialmente darà il via al nuovo corso rosanero.

La diretta di Tgs inizierà alle 10,30 e andrà avanti per l'intera conferenza stampa, durante la quale saranno annunciati il nuovo allenatore, ovvero Rosario Pergolizzi, e i componenti dell'area di supporto alla struttura tecnico-sportiva.

Parteciperanno il presidente della nuova società Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. Per consentire la diretta dell'intera conferenza stampa il tg flash delle 11.50 domani non andrà in onda.

© Riproduzione riservata