Palermo, chiazze sul campo del Barbera: corsa contro il tempo per "curarlo"

Preoccupano le condizioni del campo del «Barbera». A un mese dall’inizio del campionato di Serie D, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, il manto erboso dell'impianto di viale del Fante presenta chiazze di terra che evidenziano la mancata manutenzione negli ultimi mesi.

I consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle hanno presentato al sindaco Orlando una interrogazione con risposta scritta per chiedere chiarimenti in merito alle condizioni del terreno di gioco e sulla convenzione dello stadio, oltre che sulla concessione in uso dell'impianto, che rischia seriamente di non essere pronto per l'esordio del nuovo Palermo davanti al proprio pubblico.

