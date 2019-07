Il nuovo Palermo, Bucaro a un passo dalla panchina

Giovanni Bucaro è il prescelto per la panchina del nuovo Palermo. La notizia è riportata in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia di oggi.

Il tecnico palermitano attende però una chiamata ufficiale dalla società prima di poter rientrare in città. Chiamata che - si legge ancora sul Giornale di Sicilia - dovrebbe arrivare presto: entro domani. Si tratta insomma di una questione di ore. Resta ancora da sciogliere il nodo direttore sportivo.

Intanto oggi il Palermo ufficializzerà l'iscrizione, depositando in Federazione i documenti necessari per l'iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D.

