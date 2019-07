A Palermo i provini del Real Madrid: il video dello stage

Difficile ma non impossibile. Il sogno è quello di giocare un giorno al Santiago Bernabeu, ma bisognerà lavorare sodo e avere ovviamente grande qualità. Stage di provini del Real Madrid presso la struttura palermitana del Green Prater a Palermo.

Una settimana di allenamenti e la grande occasione per mettersi in mostra. Tutti giovanissimi e con un sogno nel cuore: indossare la “camiceta blanca” ed essere il primo palermitano a giocare nel Real Madrid.

“Perché no – dice Rocco Selvaggi, responsabile Fondazione Real Madrid per l’Italia – nella vita tutto è possibile e noi sappiamo bene che nel calcio si possono raggiungere traguardi importanti. Sarà una settimana intensa con due allenamenti al giorno fino a venerdì. Faremo una selezione e poi ci saranno delle ulteriori “finali” a Torino. I migliori giocheranno al Bernabeu e potrebbero quindi avere la chance di far parte del club più titolato al mondo”.

