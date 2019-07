Palermo, Lucarelli o Bucaro in panchina. Il livornese: sarei onorato

Corsa a due per il ruolo di allenatore del Palermo. Lucarelli e Bucaro si contendono una panchina di lusso per la serie D. Da una parte il livornese con un curriculum decisamente importante, dall’altra invece c’è il palermitano che ha vinto il campionato di D con l’Avellino e conosce molto bene la categoria. Sfida a due.

Cristiano Lucarelli, contattato da Gds.it, spera in una chiamata da parte del club rosanero: “Anche se è in D, Palermo è sempre una piazza prestigiosa e importante – dice il tecnico livornese – non si può rifiutare. Non avrei nessun problema a scendere di categoria”.

Lucarelli però non si vuole sbilanciare su possibili contatti con la neo società: “Non ho sentito nessuno, non ci sono stati contatti, sono comunque a disposizione”.

Sembra però che un contatto ci sia già stato e che dopo l’iscrizione in D, Mirri e Sagramola accelereranno per iniziare a costruire lo staff tecnico. Per il ruolo di direttore sportivo prende sempre più campo l’ipotesi Giuseppe Laneri.

Stimola anche l’idea Zeman per il ruolo di direttore tecnico, anche se al momento non sembra esserci stata una reale trattativa con l’allenatore boemo. Il settore giovanile dovrebbe invece tornare a Rosario Argento, già in passato direttore nel Palermo di Zamparini.

Il tempo corre e Sagramola sta iniziando ovviamente a colmare le varie caselle. Nei prossimi giorni si penserà anche alla sede del ritiro e quindi successivamente all’allestimento della squadra. Il primo impegno ufficiale per il nuovo Palermo dovrebbe essere il 25 agosto in Coppa Italia.

