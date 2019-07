Nestorovski all'Udinese, il saluto dell'ex capitano: "Palermo non meritava questo"

"Il Palermo non meritava tutto questo. Non lo meritavano soprattutto tutti quelli che ogni giorno hanno dato l’anima per il bene di questo club. Ma la forza di ognuno si vede nei momenti di difficoltà". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex capitano del Palermo Ilija Nestorovski per salutare i suoi vecchi tifosi nel giorno in cui è ufficialmente diventato un giocatore dell’Udinese.

"Sono orgoglioso di essere stato il Capitano di questa grande squadra - sottolinea Nestorovski - Palermo, sarai per sempre casa mia". Il post nel giro di pochissimo ha fatto il pienone di "like" e di commenti anche da parte dei suoi ex compagni di squadra. Nestorovski si è legato all’Udinese per i prossimi tre anni con opzione per il prolungamento anche per il quarto.

