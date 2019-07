Nuovo Palermo, si comincia: domani Orlando presenta il bando

Il bando per il 'nuovo' Palermo è pronto. Domani alle 11, a Palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando presenterà alla stampa l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020.

Insomma il destino sembra già tracciato. Domani la Figc respingerà il ricorso presentato da Arkus per ottenere l'iscrizione in B e si dovrà quindi ripartire dalla Serie D. Prima però bisognerà individuare la nuova proprietà. I contendenti, per convincere il Comune, dovranno rientrare entro paletti piuttosto stringenti.

Uno dei "paletti" più significativi è l'esclusione della partecipazione al bando di chi è già proprietario di un altro club calcistico. Al momento, quindi, l'istrionico patron della Samp Massimo Ferrero sarebbe tagliato fuori. L'imprenditore romano, ieri presente in città, si era detto pronto a concorrere e a ripartire dalla D con "una sporca dozzina". Una dichiarazione pubblica di interesse che però, senza una cessione del club blucerchiato, è destinata a rimanere fine a sé stessa.

