Scuola calcio Torracchio di Termini Imerese prima classificata al Torneo Play Summer 2019

Al Torneo della categoria 2008/2009 hanno partecipato 7 squadre della Regione Sicilia, oltre la squadra dell’Accademia Inter proveniente direttamente da Milano. Premiati anche alcuni dei piccoli giocatori termitani come “migliori in campo”. La manifestazione si è disputata all’Athena Resort di Marina di Ragusa. A partecipare al “Play Summer 2019” oltre 200 atleti. A scontrarsi in campo con le squadre siciliane anche una delegazione di piccoli neroazzurri dell’Accademia Iter. In campo per la società termitana “ Asd Sport Center Torracchio” sono scesi: Mattia Conforto, Kevin Lo Iacono, Davide Fiboschi, Salvatore Lo Nero, Davide Di Fatta, Fernando Picone, Giorgio Gullo, Antonio Triolo, Samuele Lo Forte. “È stato molto emozionante giocare contro i piccoli calciatori dell’Accademia Inter - ha detto il responsabile della scuola calcio, Gaetano Contiguglia- ricevendo molti complimenti sia a livello organizzativo che qualitativo ed un invito per un torneo a Pasqua nei campi di calcio di Milano”.

A vincere il titolo di “Migliore atleta in campo” sono stati: Fernando Picone, Antonio Triolo, Mattia Conforto. Mentre, ad avere ottenuto il riconoscimento dei sette migliori giocatori del torneo è stato Giorgio Gullo. “È stata un’esperienza - continua Contiguglia- molto formativa anche dal punto di vista professionale. Il risultato è stato un grande traguardo e vedere i nostri piccoli divertirsi è stato davvero fantastico”.

“Un gruppo validissimo -aggiunge il Mister Antonio Cefalù- che ha avuto una crescita sempre costante grazie ai loro sacrifici, ma anche a quelli dei genitori”. Adesso sarà il turno degli Esordienti 2006/2007 e della categoria Giovanissimi 2004/2005 che andranno questo fine settimana a disputare il torneo in trasferta a Marina di Ragusa. “Speriamo -conclude Gaetano Contiguglia- di ottenere gli stessi risultati calcisti, ma soprattutto, che a prevalere sia sempre lo sport come strumento di aggregazione e di crescita dei nostri ragazzi, che è la sintesi del motto della nostra società "il calcio come scuola di vita".

