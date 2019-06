Per il Palermo passi avanti verso l'iscrizione alla B, Albanese: "Faremo tutto entro lunedì, i tifosi stiano sereni"

Passi in avanti per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B per il Palermo. Si è tenuta oggi presso la sede di Sicindustria a Palermo, l’assemblea dei soci che era stata fissata nei giorni scorsi. Un’assemblea come si legge dal comunicato diramato dal club rosanero che ha prodotto passi in avanti ma non ancora definitivi per l’iscrizione al torneo di B: “La Sporting Netwkork S.r.l. rende noto che - si legge nel comunicato - che la Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 17.06.2019 ha comunicato di prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell’attuale nuova proprietà ed organo amministrativo dell’U.S. Città di Palermo S.p.a”.

La nota poi prosegue: “Si sono pertanto regolarmente tenute le assemblee ordinarie delle società Palermo Football Club S.p.a e U.S. Città di Palermo S.p.a. in cui è stato dato atto degli ingenti versamenti e pagamenti a tutt’oggi effettuati dall’attuale azionista unico, nonché degli ulteriori in corso d’esecuzione volti alla graduale riduzione della debitoria, significativamente verso il Fisco ed enti contributivi”.

E poi ultimo passaggio: “Le assemblee sono state pertanto aggiornate in prosecuzione al 21.06.2019 per la definitiva rendicontazione e produzione della documentazione tecnica e contabile da inviare alla Lega B al fine di assicurare la puntuale iscrizione del Club calcistico al prossimo Campionato 2019/2020”. Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese manifesta serenità in vista dell’iscrizione: “Se la città può stare serena? Mi vedete sereno? Entro venerdì contiamo di avere tutte le carte a posto per completare l’iscrizione al prossimo campionato. E se non sarà venerdì lo faremo entro la scadenza di lunedì. Siamo sereni”.

Parla anche il dg Lucchesi, anche lui fiducioso e sereno dopo l’assemblea di oggi: “Ci stiamo portando avanti, stiamo lavorando. Immissione di capitali? In parte è già stata fatta ma non fate parlare di soldi a me. I tifosi stanno tranquilli come siamo tranquilli noi. La Covisoc ci ha comunicato quali sono i parametri economico finanziari a cui devono attenersi le società calcistiche, a noi manca ancora qualcosa come manca a quasi tutte le squadre italiane. Ci sono poi altri adempimenti che … non si “vedono”, e anche su questi stiamo lavorando. Domani sarò all’assemblea di Lega e porterò avanti il lavoro, soprattutto sulle posizioni in uscita, ho tanta voglia di dedicarmi al mercato”.

