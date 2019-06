Summit al "Barbera" per il Palermo: si accelera per l'iscrizione, nessun aumento di capitale

Summit per andare avanti nel progetto di ristrutturazione del Palermo. Salvatore Tuttolomondo ha incontrato oggi il dg Lucchesi e il presidente Albanese per parlare delle prossime mosse del club e soprattutto per accelerare sull’iscrizione: “È stato un incontro riepilogativo dove la quadra è perfettamente bilanciata - ha detto Tuttolomondo - Abbiamo parlato di progettualità future e incontrato, rinnovando gli accordi, gli amici di “Calcio Sicilia” che tanto hanno fatto per questo club e ci hanno rinnovato la loro fiducia. Abbiamo sistemato le pendenze che erano fondamentali come debiti sportivi ai fini dell’iscrizione.

Il 18 giugno abbiamo l’assemblea dei soci, passaggio propedeutico e funzionale a un ripiano degli aspetti economico-patrimoniali del Palermo, perché bisogna rientrare in linea con gli indici patrimoniali necessari richiesti dalla Covisoc ai fini dell’iscrizione del prossimo campionato 2019/20. Aumento di capitale? Nessuno ne ha mai parlato, si può ripianare la situazione contabile senza intervenire per forza in questo senso”.

Parla anche il dg Fabrizio Lucchesi: “Abbiamo avuto una bella chiacchierata a 360 gradi – afferma Lucchesi - le cose da fare sono tante. A livello dirigenziale le modifiche non sono ancora finite, non ci deve essere superficialità. Certi cambiamenti sono “normali”. Valoti? Ci siamo rincorsi un po’, ancora non ci siamo incontrati”.

© Riproduzione riservata