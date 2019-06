Palermo, Tuttolomondo rassicura: "Ci iscriveremo in B, non capisco lo scetticismo"

Nessun problema legato all’iscrizione del Palermo al prossimo campionato di serie B. Parola di Salvatore Tuttolomondo che intervistato da gds.it afferma così: “Ribadisco che non c’è nessun problema, chiuderemo il tutto con qualche giorno d’anticipo, quindi un po’ tutti possono stare tranquilli, il Palermo si iscriverà regolarmente e posso aggiungere (battuta questa di risposta a Tacopina) che abbiamo venduto il parco della Vittoria per ricavare gli ultimi spiccioli per iscriverci”.

Tuttolomondo prosegue: “Stiamo lavorando molto e non capisco questo scetticismo che regna ancora sulla nostra proprietà. Fino a qualche settimana fa c’era un ambiente depresso per una probabile serie C e adesso che abbiamo risolto il tutto si parla ancora di problemi? Vi dico che stiamo andando avanti e anzi aggiungo che abbiamo intimato e diffidato la Figc che ancora non ha riconosciuto ufficialmente il passaggio di società”.

Una ristrutturazione in atto che riguarda staff medico e giovanile, sempre a gds.it parla il dg Fabrizio Lucchesi: “Oggi è stata un’altra grande giornata di lavoro, abbiamo avuto diversi colloqui e la prossima settimana inizieremo con le nomine. Non posso fare nomi perché si tratta ancora di colloqui, quindi bisogna avere pazienza”. Il Palermo quindi sta per cambiare identità e del resto non potrebbe fare altrimenti, visto che tra le spese “pazze” della vecchia proprietà ci sono ancora direttori sportivi che come Valoti che percepiscono ingaggi annuali decisamente importanti. Dopo queste manovre, Lucchesi inizierà a pensare al mercato e a cedere i big come Nestorosvski, Rajkovic, Trajkovski, tutti giocatori che hanno ingaggi da serie A e che invece giocano in B.

