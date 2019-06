In attesa della Delibera di Consiglio Comunale per la definizione del rapporto concessorio, oggi il Comune di Palermo ha comunicato all'U.S. Città di Palermo che "si garantisce fin d'ora la totale disponibilità dello Stadio 'Renzo Barbera' per le competizioni nazionali ed internazionali, almeno fino al 30.06.2020".

La Società ringrazia il Sindaco Leoluca Orlando e gli uffici comunali. (ANSA)

© Riproduzione riservata