Battuto il Torre Annunziata: gli avvocati di Palermo vincono il Campionato nazionale forense

Si è conclusa la 48’ rassegna del Campionato nazionale forense di calcio, che ha visto trionfare gli avvocati del foro di Palermo.

La manifestazione, già vinta in passato dagli stessi per due volte (2010 e 2015), si è conclusa ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 3-3.

Avvio scoppiettante per la formazione guidata dall’avvocato Giovanni Di Salvo, che si è immediatamente portata in vantaggio per 2-0 sul Torre Annunziata. Sul finire del primo tempo i campani accorciano le distanze allo scadere con un tiro dal dischetto.

Nella ripresa ping pong di emozioni, con la compagine palermitana che prima allunga portandosi sul punteggio di 3-1 e poi si fa recuperare nel finale dei tempi regolamentari.

Ai rigori trionfano gli avvocati di Palermo, aggiungendo alla loro bacheca il terzo titolo nazionale in nove anni.

© Riproduzione riservata