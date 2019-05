De Vrij è a Palermo, tifoso interista lo contatta e lo incontra

Quando ha saputo che Stefan De Vrij era a Palermo non ci ha pensato due volte a contattarlo e a chiedergli un incontro. "Posso incontrarti?", gli ha chiesto. E mai il 28enne Saverio Cascino avrebbe potuto immaginare la risposta positiva del difensore dell'Inter: "Sì, vediamoci tra un'ora in piazza Borsa". Abbracci, foto e cori anti-Juve sono stati il normale corollario ad un momento di grande euforia.

Stessa gioia l'ha avuta anche un altro tifoso nerazzurro di Palermo, Walter Di Maria. Il giovane ha raccontato la sua esperienza in un gruppo di tifosi nerazzurri postando la conversazione avuta su Instagram con il suo beniamino. Tanta incredulità inizialmente che poi si è trasformata nella più bella delle sorprese per lui ed altre supporter del club milanese sparsi presenti in Sicilia.

