Palermo retrocesso, i tifosi pronti a marciare su Roma: si punta a rimanere in B, tutti i dubbi sul futuro della società

“Tutti a Roma”. I tifosi rosanero si mobilitano per l’ultima “palla al centro”, per l’ultima speranza di poter evitare quantomeno la serie C e restare in B. Giorno 23 maggio presso la Corte Federale d’Appello di Roma arriverà la sentenza sul ricorso presentato dal Palermo in merito alla sentenza del TFN e la conseguente retrocessione in serie C. Adesioni e messaggi sui social, il tifo rosanero sta organizzando la trasferta alla volta della capitale per presenziare davanti la CFN in occasione di una sentenza che può cambiare le sorti del club di Viale del Fante. I tifosi rosanero stanno già organizzando la trasferta e il raduno dovrebbe essere dalle 12 in poi proprio sotto la Corte Federale d’Appello.

“Palermo merita rispetto” lo slogan dei tifosi palermitani che quindi alzano la voce e faranno sentire la loro presenza in una giornata cruciale.

Le strade per il Palermo sono tre: dal caso di rimanere terzi in classifica in caso di assoluzione, alla conferma della retrocessione all’ultimo posto, passando per una pesante penalizzazione che escluderebbe il Palermo dai playoff mantenendolo però in B. Quest’ultima ipotesi è realmente l’obiettivo dei legali rosanero, insomma una forte penalizzazione e a questo punto il “contentino” di mantenere la categoria.

Arkus ha intanto già fatto sapere di essere pronta a tutto ma è ovvio che un’eventuale conferma della serie C potrebbe davvero far saltare il banco, anche perché sarebbe quasi irrazionale mantenere una squadra in terza serie accollandosi tutti i debiti.

Ancora prematuro comunque parlarne, tutto passa dal 23 maggio, i tifosi ci sono e si spera che questa volta la “giustizia” dia ragione per una volta al Palermo.

