Il Palermo ad Ascoli senza Nestorovski, al suo posto giocherà Puscas

Il capitano del Palermo Ilija Nestorovski non fa parte dell'elenco di 21 convocati dal tecnico Delio Rossi per la partita di domani alle 15 ad Ascoli. L'attaccante, secondo quanto scrive il report pubblicato dal sito ufficiale del Palermo, "non sarà disponibile per la partita di Ascoli a seguito di un affaticamento muscolare accusato durante la rifinitura".

Rossi, domani ad Ascoli, al posto di Nestorovski dovrebbe schierare dal primo minuto George Puscas in coppia con Stefano Moreo. Sulla trequarti ballottaggio fra Aleksandar Trajkovski e Cesar Falletti. Per il resto squadra confermata come nelle ultime due uscite contro Livorno e Spezia. (ANSA)

