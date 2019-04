Palermo-Spezia, a Tgs Studio Stadio si tifa per i rosanero tra bellezza e risate

Un primo maggio speciale per i rosanero che ospiteranno lo Spezia a ora di pranzo: la partita Palermo-Spezia sarà seguita da Tgs Studio Stadio a partire dalle 12.15. Nel talk show condotto da Salvatore Fazio saranno ospiti gli attori Totò Borgese e Angelo Faraci, il musicista Carlo Di Vita, la modella Claudia Pecoraro e il tifoso Salvatore Massa. Previsto un collegamento con un gruppo di tifosi di Petralia Sottana con Alessandro Matalone.

È possibile inviare commenti alla chat whatsapp 3351356928: i messaggi più belli saranno letti da Gabriele Messina. Attore, cabarettista e abile intrattenitore, Totò Borgese sul grande schermo ha recitato in molti film: da "La Piovra" a "L'ora legale" passando per "Malena" e "La matassa". In tv è stato protagonista di tantissimi show ma anche in fiction come "La baronessa di Carini" o programmi di musica, comicità e varietà.

Porterà a Tgs i suoi coinvolgenti e simpatici personaggi che tiferanno per i rosa a modo loro facendo sorridere i telespettatori in attesa dei gol del Palermo. Faraci, attore e regista, ha una agenzia di produzione, ha recitato in molti film: da “Boris Giuliano” a “Squadra antimafia” e “Il delitto Mattarella”. E' anche protagonista e regista della fiction “Ciò che non ti ho detto 2”. Claudia Pecoraro invece ha vinto il terzo posto a Miss volto Italy e ha sfilato su importanti passerelle.

