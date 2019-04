Palermo-Padova, comicità e allegria a Tgs Studio Stadio

Contro il Padova, ultimo in classifica, il Palermo ha l'occasione di centrare la quarta vittoria di fila allo stadio Barbera raggiungendo una striscia positiva realizzata l'ultima volta nel 2012. Così a Tgs Studio Stadio si spera che i rosa riescano a calare il poker in casa per continuare la corsa verso la promozione.

Il talk show condotto da Salvatore Fazio seguirà la partita Palermo-Padova a partire dalle 20,45 sul canale 15 del digitale terrestre. A sostenere i rosanero e a garantire una serata di Pasquetta ricca di intrattenimento ci sarà un cast brioso di tifosi appassionati e donne brillanti e coinvolgenti pronte ad esultare per i gol del Palermo.

In studio ci sarà tutta la comicità di due straordinarie attrici: Mary Cipolla ed Alex Elton che tra battute divertenti e motivetti musicali offriranno un mix effervescente ai telespettatori. Ad analizzare il match e a difendere la causa rosanero ci sarà l'avvocato Francesco Greco del consiglio nazionale forense.

A tifare rosa anche Maurizio Stellino, presidente del Lions Club Palermo Mediterranea. Per rendere più frizzante la serata ci sarà anche il farmacista tifoso Domenico Simonetti.

Stadio virtuale nel porto turistico di San Nicola l'Arena dove Alessandro Matalone sarà in collegamento con pescatori, tifosi e giovani calciatrici.

I telespettatori potranno diventare protagonisti della trasmissione con i loro commenti, messaggi, quesiti ma anche con foto e video inviati in diretta con la chat di whatsapp al numero 335.1356928. A selezionare i migliori ci sarà Sabrina Raccuglia.

