Palermo calcio, il medico Francavilla nominato membro della commissione di Lega

Il responsabile sanitario del Palermo, Cristian Francavilla, è stato nominato dal presidente Mauro Balata componente della Commissione medico scientifica della Lega nazionale professionisti di Serie B. L'obiettivo della commissione, nata nel 2013, è il supporto alle società sportive attraverso uno scambio costante di informazioni e competenze su varie tematiche.

Le aree di lavoro principali sono razionalizzazione e sviluppo degli standard medico sportivi; obbligatorietà per i medici delegati che assistono la squadra durante le gare ufficiali di avere delle competenze certificate in medicina dello sport; attività di contrasto al fenomeno del doping con particolare attenzione all'approfondimento della tematica emersa a livello federale ed internazionale dello sviluppo di un passaporto biologico che consenta un monitoraggio costante nel tempo dei parametri ematici degli atleti; procedure e protocolli di pronto intervento per emergenze in campo durante l'evento sportivo. (ANSA)

© Riproduzione riservata