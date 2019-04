Palermo, il riscatto di Moreo: "Dopo Pescara non dormivo più, adesso voglio la A"

"Certamente non ho passato giorni bellissimi, continuavo a pensare a quello che avevo sbagliato e la notte della partita non ho dormito. Avrei dovuto fare una scelta migliore, ma ho trasformato quella delusione in carica che ho messo in campo ieri sera contro il Verona. Volevo fare vedere che ci tengo e ho dato il mio contributo". Racconta così l'attaccante del Palermo Stefano Moreo i giorni che hanno seguito la sconfitta di Pescara e la prestazione da migliore in campo di ieri sera nella vittoria contro il Verona. Il giocatore era stato protagonista in Abruzzo di un errore sotto porta nel momento decisivo della partita e ieri ha firmato l'assist vincente per Nestorovski nel gol vittoria che ha rilanciato il Palermo in classifica.

La volata per la promozione diretta in Serie A: calendario alleato del Palermo Brescia primo con 57 punti e 30 gare giocate. Nella foto il gol del vantaggio di Nestorovski nel match del Barbera finito 1-1 Lecce secondo a 54 punti ma deve ancora riposare. Nella foto il gol di Trajkovski nel match vinto 2-1 da Palermo Il rosanero Ilija Nestorovski: i suoi 11 gol hanno Benevento quarto a 50 punti e domenica potrebbe agganciare il Palermo nello scontro diretto Giampaolo Pazzini, l’esperto attaccante del Verona, ha realizzato 10 reti Pescara quinto insieme al Verona con 31 gare giocate. Nella foto la vittoria contro il Palermo Cittadella settimo a 45 punti Perugia ottavo a 44 punti Spezia nono a 43 punti Ascoli al decimo posto con 39 punti Cremonese undicesima con 38 punti Cosenza a pari punti con la Cremonese a quota 38 Inizia la zona calda, Salernitana al tredicesimo posto a 35 punti Crotone 14esimo a 33 punti Tre squadre al terz’ultimo posto a 30 punti. Il Foggia è una delle tre 30 punti anche per il Venezia Rischia anche il Livorno a 30 punti. Nella foto l’ex rosanero Diamanti Carpi penultimo a 25 punti Chiude la classifica il Padova con 24 punti La festa rosanero alla fine della gara contro il Verona che rilancia i rosanero verso la Serie A

"Sono contento quando posso mettere i compagni davanti alla porta - dice Moreo - non sono mai stato un attaccante da tanti gol in stagione e si è visto anche a Pescara quando ho avuto la possibilità di chiudere la partita e ho sbagliato scelta. Contro il Verona ho avuto la possibilità di vedere Nestorovski davanti alla porta e abbiamo portato a casa vittoria e punti importanti. Poi ho chiesto il cambio perché ero talmente stanco che mi girava la testa. Ma adesso è tutto a posto".

A lanciare il Palermo verso la vittoria sono stati anche i risultati delle altre concorrenti, soprattutto la sconfitta del Lecce e del Pescara. "Sicuramente i risultati delle altre hanno influito - dice Moreo - ci hanno dato la carica giusta, nello spogliatoio ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che era l'occasione per riacciuffare il Lecce e dare il segnale che siamo ancora vivi, ci siamo ancora e lotteremo fino alla fine per la promozione". (ANSA)

