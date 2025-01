Messina Denaro, chiesti 30 anni per i tre che ne coprirono la latitanza

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni ciascuno per Massimo Gentile e Cosimo Leone e a 6 anni per Leonardo Gulotta accusati a vario titolo, di aver protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. I tre furono arrestati a marzo del 2023. Sono tutti sotto processo in abbreviato.

Originario di Campobello di Mazara, il paese in cui Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni di latitanza, Gentile, di professione architetto, viveva a Limbiate, in provincia di Monza, e aveva un incarico amministrativo al Comune. È parente di Salvatore Gentile, killer ergastolano, marito dell’amante storica di Messina Denaro Laura Bonafede. Secondo gli inquirenti, tra il 2007 e il 2017, l’architetto avrebbe ceduto più volte la sua identità al capomafia ricercato, consentendogli così di acquistare una Fiat 500 e una moto Bmw, di stipulare l’assicurazione sui due mezzi, di compiere operazioni bancarie, «insomma - scrissero i magistrati - di vivere e muoversi nel suo territorio come un cittadino qualunque e con un apparentemente regolare documento di riconoscimento».