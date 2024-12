Palermo, celebrati i funerali dell'anziana rimasta per 8 giorni su una barella dell’ospedale Ingrassia, la figlia: «Noi vogliamo giustizia»

Celebrati i funerali di Maria Ruggia di 76 anni rimasta per 8 giorni su una barella dell’ospedale Ingrassia di Palermo. Oggi parenti e amici della donna hanno dato l’ultimo saluto nella chiesa evangelica Cristo Risorto in via Carlo Del Prete a Palermo. «C'è consolazione per chi ha fede in Dio perché c'è la certezza che Maria sia tra le braccia di Dio», ha detto il sacerdote Giuseppe Zarcone. «Pretendo giustizia per mia mamma. Non abbiamo avuto il tempo di metabolizzare e di capire nulla - ha detto Romina Gelardi una delle figlie - tutti i sacrifici che noi faremo impegnandoci per diffondere questa brutta notizia spero possa aiutare a fare giustizia e lo dico anche in questo. Verso la mamma posso soltanto dire che continuo a scusarmi per quello che è successo, perché non è stata colpa sua, forse neanche mia. Non so cosa accadrà, però penso che mia madre da lassù capisca la situazione. Se qualcun altro si è scusato in questi giorni? Assolutamente no e spero che si scusino con Dio, non con me. Noi vogliamo giustizia anche per la gente che è ancora qui».