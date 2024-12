Blitz contro neonazisti, degli arrestati esce dal carcere un palermitano

I giudici del Riesame di Bologna hanno disposto la scarcerazione, senza misure cautelari, per uno dei dodici arrestati il 4 dicembre nell’ambito dell’inchiesta della Digos e della Procura di Bologna sul gruppo suprematista e neonazista Werwolf Division.

Si tratta del 26enne palermitano Pierluigi Cilano, assistito dagli avvocati Ettore Cavarretta e Giuseppe Di Stefano. Oltre a Cilano ieri si era tenuto il Riesame anche per altre due persone che erano state arrestate durante il blitz della polizia e in questi giorni si terranno le udienze per discutere i ricorsi degli altri indagati finiti in carcere.