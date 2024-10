L'incidente mortale sul lavoro a Termini, Filca Cisl: «Una tragedia che si sarebbe potuta evitare»

In una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’anca e il segretario provinciale della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese commentano la notizia dell’operaio morto a Termini Imerese.

«Siamo indignati per l’ennesima vittima del dovere - scrivono - che probabilmente poteva essere evitata se si fossero rispettate le norme sulla sicurezza e che accresce la già lunga scia di morti bianche, che ha raggiunto numeri da brividi e che non può più essere assolutamente sottovalutava. Ci auguriamo - continuano - che la magistratura e le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto, ci stringiamo al dolore della famiglia e ribadiamo il nostro impegno per sensibilizzare sull’importanza dei corsi di formazione che sono dei salva vita imprescindibili».