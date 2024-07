Il Papa ai fedeli di Palermo: «Siate forti contro gli ostacoli e non perdete la speranza»

Un invito ai fedeli della città di Palermo ad affrontare con «fortezza di spirito» gli ostacoli alla rinascita della città: è in sintesi il messaggio del Papa al vescovo della città siciliana, monsignore Corrado Lorefice, in occasione del quarto centenario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia.

«Abbiate fortezza di spirito nell’affrontare le sfide che tuttora ostacolano la rinascita di codesta città, il cui cammino è affaticato da tante problematiche e, di queste, alcune molto dolorose» scrive il Papa. «Con Rosalia, donna di speranza, Vi esorto dunque: Chiesa di Palermo alzati! Sii faro di nuova speranza. Popolo di Dio in questo lembo di terra benedetto, non perdere la speranza e non cedere allo sconforto».