Calcio a 5, la Villaurea Monreale campione d'Italia con gli Under 19

Il Villaurea Monreale ha vinto lo scudetto Under 19 di calcio a 5 dei campionati regionali. Nella Final Four disputata al Paladonbosco di Palermo, la formazione palermitana ha prima battuto sabato in semifinale la squadra abruzzese Sport Center Celano ed in finale la Top Five di Torino.

Nel primo match la squadra salesiana allenata da Di Leo si era imposta 5-1, mentre nella finalissima ha vinto 5-2 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul 2-2. Nei tiri dal dischetto, tre parate per il portiere palermitano Scavo (che aveva sostituito per la lotteria di rigori Mistretta) e tre centri per la formazione di casa (con Merenda, Francavilla e La Barbera) che ha così potuto festeggiare il tricolore davanti ai numerosi tifosi presenti. Il capitano del Villaurea Monreale Paolo Scalavino è stato premiato come Mvp della finale.

Video e foto dalla pagina Facebook della Villaurea Monreale