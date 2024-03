West Los Angeles Cafè, festa per i 25 anni dello storico locale di Palermo

Nel 1999 un imprenditore appassionato degli Stati Uniti inaugura a Palermo un locale dalle mille sfaccettature americane. Si chiama Salvatore Mannino e riesce a incuriosire tutti i palermitani, tra parquet, Statue della Libertà e personaggi famosi di quei tempi in gesso, che adornano gli spazi in uno stile completamente nuovo e danno l'impressione di stare tra le vie di Los Angeles. Fu chiamato proprio «West Los Angeles Café», per alcuni particolari del design, le porte basculanti come i vecchi saloni dei western americani, i tavoli massicci in noce e le panche dove poter sedere e bere una birra. Ma quello che lo rese famoso furono le pizze e gli hamburger giganti. Nel corso degli anni il locale è stato sempre in continuo aggiornamento, soprattutto nei menù.

Oggi si può variare con antipasti, primi, secondi, pizze, panini, hamburger, cibo messicano, la famosissima selezione di carni straniere cotte in bella vista sulla brace, per poi finire con i dessert un po’ elaborati. Il West Los Angeles Café è aperto tutte le sere, senza mai un giorno di chiusura. Si ha la possibilità di guardare le partite su tutti gli schermi e a seguire ascoltare la buona musica live proposta dalle band più gettonate della città oppure partecipare agli apprezzati karaoke gestiti dai migliori artisti del settore. E per non annoiarsi, si può scegliere tra i tantissimi cocktail proposti dai barman.

La Direzione è attentissima a curare tutti i particolari degli eventi a tema, per assicurare una buona riuscita e dare sempre un tocco di innovazione sul divertimento. Ai fedelissimi di Palermo, che scelgono da anni il locale per tutte le ricorrenze, come compleanni, lauree, ed eventi in genere, per il venticinquesimo anniversario sarà offerta una serata un po’ particolare, che possa raccontare tutti questi anni, partendo dalla presenza degli storici collaboratori, fornitori, dipendenti e amici in grado di fare rivivere a tutti questa lunga storia. Saranno proprio loro a fare emozionare chi oggi opera al West Los Angeles Café, perché in ogni metro quadrato di questo locale c'è il ricordo di un particolare, un evento, una festa fatta, un bel momento vissuto. I clienti «fedelissimi» sono già corsi a prenotare il loro «solito» tavolo e magari hanno già scelto cosa indossare quella sera, visto che saranno presenti fotografi e videomaker. Tante saranno le attrazioni alle quali la Direzione ha pensato per questo tanto atteso 22 marzo, partendo dall'addobbo a tema, le hostess, lo show di Leonardo Salerno, che sarà l'intrattenitore e il presentatore della serata, allietando tutti gli invitati con della buona musica.

Ma non mancheranno tante altre sorprese la sera di venerdì 22 marzo. La Direzione e tutto lo staff saranno lieti di accogliere i clienti con un prosecco di auguri all'ingresso, dove si troveranno le hostess del West Los Angeles Café a riceverli e accompagnarli al tavolo prenotato, per una bella serata da trascorrere insieme in attesa della torta gigante, aspettando di spegnere le 25 candeline. Info al numero fisso dopo le 16 o sui canali social. È un evento da vivere...non fartelo raccontare!