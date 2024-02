Respingono le accuse il medico e l'ex frate agli arresti domiciliari per maltrattamenti

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere l’ex frate francescano e il medico finiti ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti ai minori in un comune delle Madonie. All’interrogatorio di garanzia, condotto dal giudice per le indagini preliminari Gregorio Balsamo, che si è svolto giovedì mattina, al Tribunale di Termini Imerese, i due indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno reso brevi dichiarazioni spontanee, con le quali hanno respinto tutte le accuse a loro contestate nella vicenda.

In particolare, l’ex frate si dichiara estraneo ai fatti, mentre il medico ha dichiarato, informa la difesa, che le condotte a lui contestate, sono state poste in essere in buonafede e comunque nell’esclusivo interesse dei figli. La difesa dell’ex frate francescano è curata dagli avvocati Antonio Ingroia e Antonio Maltese, mentre la difesa del medico è curata dagli avvocati Francesco Caratozzolo e Marco Ingroia. Per l’ex frate è già stata chiesta la remissione in libertà, mentre per il medico la difesa fa sapere che si sta ancora valutando se presentare istanza al Riesame.